Drents Museum blijft zaterdag dicht na explosie

ASSEN (ANP) - Het Drents Museum in Assen blijft deze zaterdag dicht. Er loopt een onderzoek van de politie naar de explosie die in de nacht van vrijdag op zaterdag bij het museum heeft plaatsgevonden. Dat zegt een woordvoerster van het Drents Museum.

Zij kon nog niets zeggen over eventuele schade omdat ze nog naar het museum onderweg is. De politie onderzoekt of er iets uit het museum is meegenomen.

In het Drents Museum is momenteel de grote tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver. Er zijn meer dan vijftig goud- en zilverschatten te zien uit het Roemenië van de 20e eeuw voor Christus tot de 3e eeuw na Christus.