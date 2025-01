Versmade minnaar liet uit liefdesverdriet 'per ongeluk' 6 mensen doden in Tarwekamp

Moshtag B., een Afghaanse man, wilde zijn ex-vriendin, de eigenaresse van Aliyahs Styling, een lesje leren. Ze moest gestraft omdat ze hem had afgedankt. Hij had de sleutel nog van haar winkel aan de Tarwekamp en gaf die aan twee mannen die de wraak gingen uitvoeren.

Ze gebruikten de sleutel om de winkel binnen te gaan. Ze goten flink van benzine in de winkel en gooiden vervolgens een aantal Cobra’s naar binnen.

De gevolgen waren indrukwekkend. Zes woningen werden volledig verwoest en zes mensen kwamen om het leven, waaronder een gezin met een jongetje van 8 jaar die als enige overlevende van het gezin de ramp overleefde.

De explosie was zo hevig dat het puin tot in de wijde omtrek terechtkwam. Omwonenden werden geëvacueerd en opgevangen

Volgens zijn advocaat Spong probeerde Moshtag B. die nacht nog de plannen af te blazen, maar de twee mannen uit Roosendaal zouden onvermurwbaar zijn geweest. Of dat waar is weet niemand. Advocaten verzinnen dingen om andere de schuld te geven.

Zelf was Moshtag B. op de dag van de ramp (7 december) niet in Nederland. Hij verbleef in Londen, mogelijk om een alibi te creëren. Na de explosie ontmoette hij zijn ex-vriendin, die op stedentrip was in de Britse hoofdstad.

Dubai

Toen hij hoorde hoe verwoestend de aanslag was geweest, keerde B. terug naar Nederland en nam vervolgens de benen naar Dubai. Volgens Spong keerde hij na een dag terug en werd hij kort daarna aangehouden door de politie.