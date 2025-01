Ieren en Noord-Ieren nog massaal zonder stroom na storm Éowyn

DUBLIN (ANP) - In Ierland zitten 540.000 huishoudens en bedrijven nog zonder stroom door de verwoestingen vrijdag van storm Éowyn, meldt de Ierse omroep RTE. In Noord-Ierland gaat het om 250.000 adressen.

De Ierse netbeheerder verwacht dat het minstens een week gaat duren voordat iedereen weer elektriciteit heeft. RTE bericht ook dat de schade in het land nog steeds wordt onderzocht. De schade is het gevolg van onder meer omgewaaide bomen en rondvliegend puin. De storm ging in het westen van Ierland gepaard met windstoten van 183 kilometer per uur, een nieuw Iers record.

In het dorp Raphoe, in het noorden van Ierland, viel een dode toen een boom op een auto terechtkwam. In zowel Ierland als Noord-Ierland werden maatregelen genomen om slachtoffers te voorkomen. Zo lag het openbaar vervoer stil, bleven scholen dicht en werden veel vluchten geschrapt. De Ierse en Noord-Ierse autoriteiten riepen mensen op voor hun eigen veiligheid binnen te blijven.