Drents Museum stelt expositie uit door 'geopolitieke spanningen'

ASSEN (ANP) - Het Drents Museum moet een tentoonstelling met kunst uit New Delhi uitstellen omdat het Indiase ministerie van Cultuur heeft besloten de kunstwerken niet op transport te laten gaan. Dat meldt het museum woensdag. Het Indiase ministerie nam dat besluit volgens het museum "vanwege de huidige geopolitieke spanningen".

Het gaat om ongeveer zestig tekeningen en schilderijen voor de tentoonstelling 'Amrita Sher-Gil - 'Europa is van Picasso, India is van mij'. Amrita Sher-Gil (1913-1941) was een Hongaars-Indiase kunstenaar. De kunstwerken komen uit de collectie van de National Gallery of Modern Art in New Delhi, de hoofdstad van India.

"Voor de eerste keer in 20 jaar zou deze belangrijkste collectie met werk van Sher-Gil te zien zijn in Europa", schrijft het Drents Museum. "Haar schilderijen zijn nationaal erfgoed en verlaten India zelden en alleen met speciale toestemming van de Indiase regering."

'Enorme teleurstelling'

Het besluit vanuit India werd dinsdag aangekondigd, aldus het museum. De opening van de tentoonstelling, "waaraan de afgelopen zes jaar hard is gewerkt", stond gepland voor 22 maart. Directeur Robert van Langh spreekt van een "enorme teleurstelling" maar begrijpt tegelijkertijd ook de keuze. Volgens hem is het werk van Amrita Sher-Gil voor India te vergelijken met het belang van het werk van Rembrandt en Van Gogh voor Nederland.

Ondanks het uitblijven van de kunst uit New Delhi opent het Drents Museum "op korte termijn" een tentoonstelling ter ere van Amrita Sher-Gil. Het museum doet daarvoor een oproep aan Nederlandse musea: zij worden verzocht werken die aansluiten bij thema's binnen het leven en werk van de kunstenaar aan het Drents Museum uit te lenen. Het museum laat weten dat een aantal musea al medewerking heeft toegezegd.

Kunstroof

De uitgestelde tentoonstelling is niet de eerste domper voor het museum. In januari 2025 vond een kunstroof plaats, waarbij een historische gouden helm en gouden armbanden uit Roemenië werden gestolen. De objecten zijn Roemeens erfgoed en nog steeds spoorloos. Het museum had ze voor een tentoonstelling in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest.

Voor de roof zijn zeven verdachten opgepakt. Het OM gaat ervan uit dat drie verdachten de kunstroof hebben voorbereid en bedacht. Justitie verwacht dat de kunstvoorwerpen nog niet zijn omgesmolten en dat de verdachten er mogelijk nog over kunnen beschikken.