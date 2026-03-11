ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vingegaard grijpt de macht in Parijs-Nice, Van Dijke derde

Sport
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 17:47
anp110326184 1
UCHON (ANP) - Jonas Vingegaard heeft de macht gegrepen in Parijs-Nice. In een chaotische etappe in regenachtige omstandigheden kwam de tweevoudig Tourwinnaar alleen boven op een klim van eerste categorie. De Nederlander Tim van Dijke werd derde op 45 seconden van de winnaar, vier seconden achter zijn ploeggenoot Daniel Martínez. Mick van Dijke, de tweelingbroer van Tim, werd vierde. Vingegaard neemt de leiding in het algemeen klassement over.
Al vroeg in de etappe brak het peloton uiteen in verschillende waaiers. Klassementsleider Juan Ayuso kwam ten val en moest opgeven. Ook de nummers 2 en 3 van het klassement na drie etappes, Kévin Vauquelin en Oscar Onley, moesten veel terrein prijsgeven.
Vingegaard hield stand aan kop van de wedstrijd en belandde in een groepje met vier renners van Red Bull-Bora-hansgrohe. Aan de voet van de slotklim waren Vingegaard, Tim van Dijke en Martínez nog met z'n drieën over. Onder de boog van de laatste kilometer plaatste de Deen van Visma - Lease a Bike de beslissende aanval.
'Gekke dag'
"We hadden wel verwacht dat het een gekke dag zou worden, maar niet dat het zo uit de hand zou lopen", zei Vingegaard in het flashinterview na de etappe. "Het ging zo snel. Je had zelfs geen tijd om je kleren uit te doen. Je mag me een trendsetter noemen met die lange broek." Hij reed tot aan de finish in een lange broek waarvan de bretels over de rest van zijn tenue hingen. "Ik denk dat veel jongens het erg koud hebben gehad. Ik niet, want ik had veel kleren aan", zei de Deen met een knipoog.
In het algemeen klassement heeft Vingegaard 52 seconden voorsprong op Martínez. De derde plaats is op 3.20 minuten voor Georg Steinhauser, die vijfde werd in de etappe. Tim van Dijke is de beste Nederlander; hij staat zevende op 5.33 minuten van Vingegaard. Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

Madonna's dochter Lourdes denkt dat mode betekent: zo weinig mogelijk kleren

107009477-15631271-Thylane_was_three_when_she_was_catapulted_to_the_spotlight_after-a-26_1773136093701

Hoe het verder ging met Thylane Blondeau, 16 jaar geleden uitgeroepen tot het mooiste meisje ooit

anp100326189 1

Tanker-vloot voor olie onderweg naar alternatieve Saudische haven

142219227_m

Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan

69853191_m

Waar komen al die daklozen in Amsterdam vandaan? En wat gaan we er aan doen

Loading