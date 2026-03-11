Vingegaard grijpt de macht in Parijs-Nice, Van Dijke derde

UCHON (ANP) - Jonas Vingegaard heeft de macht gegrepen in Parijs-Nice. In een chaotische etappe in regenachtige omstandigheden kwam de tweevoudig Tourwinnaar alleen boven op een klim van eerste categorie. De Nederlander Tim van Dijke werd derde op 45 seconden van de winnaar, vier seconden achter zijn ploeggenoot Daniel Martínez. Mick van Dijke, de tweelingbroer van Tim, werd vierde. Vingegaard neemt de leiding in het algemeen klassement over.

Al vroeg in de etappe brak het peloton uiteen in verschillende waaiers. Klassementsleider Juan Ayuso kwam ten val en moest opgeven. Ook de nummers 2 en 3 van het klassement na drie etappes, Kévin Vauquelin en Oscar Onley, moesten veel terrein prijsgeven.

Vingegaard hield stand aan kop van de wedstrijd en belandde in een groepje met vier renners van Red Bull-Bora-hansgrohe. Aan de voet van de slotklim waren Vingegaard, Tim van Dijke en Martínez nog met z'n drieën over. Onder de boog van de laatste kilometer plaatste de Deen van Visma - Lease a Bike de beslissende aanval.

'Gekke dag'

"We hadden wel verwacht dat het een gekke dag zou worden, maar niet dat het zo uit de hand zou lopen", zei Vingegaard in het flashinterview na de etappe. "Het ging zo snel. Je had zelfs geen tijd om je kleren uit te doen. Je mag me een trendsetter noemen met die lange broek." Hij reed tot aan de finish in een lange broek waarvan de bretels over de rest van zijn tenue hingen. "Ik denk dat veel jongens het erg koud hebben gehad. Ik niet, want ik had veel kleren aan", zei de Deen met een knipoog.

In het algemeen klassement heeft Vingegaard 52 seconden voorsprong op Martínez. De derde plaats is op 3.20 minuten voor Georg Steinhauser, die vijfde werd in de etappe. Tim van Dijke is de beste Nederlander; hij staat zevende op 5.33 minuten van Vingegaard. Parijs-Nice duurt nog tot en met zondag.