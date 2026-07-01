Drentse coalitie na stikstofdebat verder zonder BBB

ASSEN (ANP) - De BBB in Drenthe is uit de coalitie met VVD, PvdA en CDA gestapt. Nadat de BBB zich tegen de stikstofkoers van de eigen gedeputeerde Henk Emmens had gekeerd, rees de vraag of de BBB de samenwerking in de coalitie zou kunnen voortzetten. Na beraad tussen de coalitiepartijen, stelde BBB'er Willem Vossebeld dat zijn fractie heeft besloten het samenwerkingsverband te verlaten, omdat de andere partijen het coalitieakkoord "dood hadden verklaard".

Namens de drie andere partijen zei Henrikus Loof (PvdA) vertrouwen te hebben in alle leden van Gedeputeerde Staten. Hij wil Henk Emmens, gedeputeerde namens de BBB, "graag bij de club houden".