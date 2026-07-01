Tennisster Sabalenka plaatst zich voor derde ronde Wimbledon

LONDEN (ANP/AFP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich geplaatst voor de derde ronde op Wimbledon. De Belarussische nummer 1 van de wereld was met 6-1 7-6 (9) te sterk voor de Amerikaanse McCartney Kessler.

"Het was een echte strijd en ik ben ontzettend blij dat ik in die tweede set in de wedstrijd ben gebleven en de tiebreak heb weten te halen", zei Sabalenka na afloop. "Ze heeft me echt op de proef gesteld en ik ben ontzettend blij dat ik die test heb doorstaan."

Sabalenka (28) wacht nog op haar eerste titel op Wimbledon. Ze won wel twee keer de US Open en twee keer de Australian Open. Ze treft in de volgende ronde Jeļena Ostapenko (29) uit Letland. Ostapenko won Roland Garros in 2017. Een jaar later bereikte ze de halve finales op Wimbledon, haar beste prestatie in Londen.

De als vijfde geplaatste Mirra Andrejeva uit Rusland redde het niet tegen de Tsjechische oud-kampioene Barbora Krejčíková. De 19-jarige winnares van Roland Garros ging met 6-4 5-7 4-6 onderuit tegen de nummer 38 van de wereldranglijst. Krejčíková (30) schreef twee jaar geleden Wimbledon op haar naam en won in 2021 ook Roland Garros.