Drie broers opgepakt om bom bij Amerikaanse ambassade in Oslo

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 18:21
OSLO (ANP/AFP) - De Noorse politie heeft drie broers opgepakt voor de explosie bij de Amerikaanse ambassade in Oslo. Ze worden verdacht van het plegen van een terroristische bomaanslag.
Het gaat om Noorse burgers van in de 20 met een Iraakse achtergrond. De politie vermoedt dat een van de verdachten het geïmproviseerde explosief heeft geplaatst en dat de andere twee hielpen bij de voorbereiding.
De bom ging af in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij liep de publieksingang lichte schade op, maar niemand raakte gewond.
De Noorse politie doet nog onderzoek naar de precieze toedracht en of er bijvoorbeeld een buitenlandse mogendheid bij de aanslag betrokken was. Rond de tijd van de explosie werd op Google Maps een video geplaatst bij de ambassade met beelden van de gedode Iraanse ayatollah Ali Khamenei. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen die twee zaken.
