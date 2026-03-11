ECONOMIE
Radicaal-rechtse politicus geïnstalleerd als president Chili

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 18:19
SANTIAGO (ANP/AFP) - De radicaal-rechtse Chileense politicus José Antonio Kast is geïnstalleerd als president van het land van bijna 20 miljoen inwoners. Hij won de tweede ronde van de verkiezingen in december overweldigend met 58 procent van de stemmen van een communistische kandidate. Kast won in alle regio's en kreeg de meeste stemmen die een kandidaat in Chili ooit kreeg, 7,2 miljoen kiezers.
De belijdend rooms-katholieke vader van negen kinderen geldt als de meest conservatieve president van het land sinds het aftreden van dictator Augusto Pinochet in 1990. Het is de achtste keer sindsdien dat een democratisch gekozen staatshoofd is geïnstalleerd.
Hij is onder meer populair door zijn harde opstelling tegenover illegale immigratie en criminaliteit. Het land telt veel illegale Venezolaanse migranten. Hij heeft gedreigd met massale deportaties en de bouw van zwaar bewaakte gevangeniscomplexen.
Kast mist evenwel in het parlement een meerderheid en moet coalitiepartners zoeken.
