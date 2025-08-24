Drie gewonden bij schietpartij in Rotterdam-Zuid

ROTTERDAM (ANP) - Bij een schietincident aan de Paul Krugerstraat in het stadsdeel Feijenoord in Rotterdam zijn zaterdagavond drie mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn de slachtoffers bij bewustzijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

De schietpartij vond buiten op straat plaats. De politie onderzoekt de toedracht en is bezig met sporenonderzoek. Ook worden camerabeelden bekeken en getuigen gehoord.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of informatie hebben op zich te melden.