Virale relatietesten zoals de “bird test” kunnen iets zinnigs raken, maar ze zijn geen diagnose van je liefdesleven. Ze vangen een echt psychologisch principe, maar in versimpelde TikTok- vorm werkt het al snel misleidend.

Volgens auteur en psycholoog Emily Impett in de New Scientist is het logisch dat mensen zich aangetrokken voelen tot zulke tests, omdat ze houvast beloven in de onzekerheid van moderne relaties. Tegelijk waarschuwt ze dat één zo’n moment weinig zegt: relaties draaien om patronen over langere tijd, niet om één keer wel of niet op een “vogel” reageren.

Wat die tests wél raken

De kern van de bird test is eenvoudig: je wijst je partner op “iets kleins” (een vogel buiten, een detail) en kijkt of die daar responsief op is. Dat lijkt op wat relatieonderzoeker John Gottman “bids for connection” noemt: kleine toenaderingspogingen waarop partners idealiter “toekeren” met aandacht en betrokkenheid. In observatiestudies zag Gottman dat gelukkige koppels veel vaker naar zulke bids toekeren dan ongelukkige koppels, wat samenhangt met vertrouwen en emotionele hechting.

Conclusie voor je relatie

Gebruik virale tests hooguit als speelse aanleiding om aandachtiger te worden, niet als vonnis. De wetenschap ondersteunt het belang van kleine, herhaalde responsiviteit—niet van virale “examenmomenten”.

De "bird test" is een virale relatietest die op TikTok populair werd en waarbij je je partner vertelt dat je een vogel hebt gezien. De test is bedoeld om te peilen of je partner oprecht geïnteresseerd is in kleine, schijnbaar onbelangrijke dingen die je deelt. Een partner die reageert met interesse (bv. door vragen te stellen) slaagt, terwijl een partner die negeert of afwijzend is, zakt voor de test.