AMSTERDAM (ANP) - Een 33-jarige man is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de verkrachting van een vrouw in de parkeergarage van een appartementencomplex in Amsterdam-Osdorp. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van bijna 20.000 euro betalen aan het slachtoffer.

De man was op 26 mei 2025 al ruim vijftig minuten in de parkeergarage toen hij toesloeg. Hij pakte de vrouw, die vlak daarvoor haar jonge dochtertje in de auto had gezet, van achteren vast en verkrachtte haar terwijl zij zich hevig verzette.

De man heeft last van een psychotische stoornis en gebruikt cocaïne. Hij zou naar eigen zeggen worden beïnvloed door bovennatuurlijke wezens die tegen hem spreken en hem aanraken. Volgens deskundigen waren de stoornissen tijdens de verkrachting aanwezig en ook van invloed op zijn gedrag, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Wel heeft de rechtbank het feit dat het dochtertje van het slachtoffer even verderop in de auto zat, meegenomen als strafverzwarend.