HEERENVEEN (ANP) - Door een datalek zijn er mogelijk persoonlijke gegevens ingezien van gebruikers van een deelfietsapp van Arriva. Het vervoersbedrijf onderzoekt dat samen met de leverancier, bij wie het beveiligingsincident is gebeurd.

Volgens Arriva gaat het om mailadressen, gebruikersnummers en om gegevens van een gemaakte fietsrit. Het is niet mogelijk geweest om fietsers live te volgen, zegt Arriva. Ook zijn geen wachtwoorden of financiële gegevens gelekt. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De app is uit de lucht gehaald. Een ethisch hacker had de NOS erop geattendeerd.