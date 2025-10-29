Drie kandidaten worden burgemeester en gaan niet de Kamer in

DEN HAAG (ANP) - Drie kandidaten bij de Tweede Kamerverkiezingen woensdag worden burgemeester en komen daardoor niet in de Kamer. Ze werden tijdens de campagne voorgedragen. Hun namen kunnen niet meer van het stembiljet worden gehaald, maar ze kunnen wel afzien van een zetel, als ze verkozen zouden worden.

Een van de drie staat op een mogelijk verkiesbare plaats. Nathanaël Middelkoop heeft plek vier op de kandidatenlijst van de SGP, die momenteel drie zetels in de Tweede Kamer heeft. Middelkoop wordt burgemeester in Katwijk. Als de SGP erin slaagt om een vierde zetel te behalen, schuift die door naar nummer vijf op de kandidatenlijst. Dit is Wouter-Jan Vroegindeweij, voorzitter van de SGP in Katwijk.

Fleur Gräper is vorige week voorgedragen om burgemeester van Tilburg te worden. Met plek 46 is zij lijstduwer bij D66. Een van de andere kandidaten was Esmah Lahlah, die in Tilburg woont en er eerder wethouder was. Ze is nummer twee op de lijst van GroenLinks-PvdA, achter lijsttrekker Frans Timmermans. Dat Lahlah heeft gesolliciteerd, lekte vorige week uit. De gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben daar aangifte van gedaan, omdat zulke sollicitaties geheim moeten blijven.

Agnes Jongerius, die volgende week begint als waarnemend burgemeester van de Utrechtse gemeente Oudewater, duwt op plek 76 de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. De huidige burgemeester Danny de Vries vertrekt omdat hij directeur en hoofdredacteur van de regionale omroep RTV Oost wordt, waar hij eerder verslaggever was.