Israëlische defensieminister waarschuwt dat Hamas niet immuun is

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische minister van Defensie Israel Katz heeft de Hamas-top gewaarschuwd dat zij niet moet denken immuun te zijn voor ingrijpen door Israël. "Wie zijn hand heft richting een soldaat, zal zijn hand verliezen. De strijdmacht is geïnstrueerd gedecideerd op te treden tegen ieder Hamas-doelwit en zal dat blijven doen", aldus Katz.

Israël voerde dinsdag luchtaanvallen uit op de Gazastrook in reactie op wat het ziet als het schenden van het bestand met Hamas. Bij die aanvallen raakten volgens Al Jazeera zeker 91 Palestijnen gewond, velen van wie kinderen en vrouwen. Autoriteiten in Gaza spreken van 104 doden. Woensdag zei Israël het staakt-het-vuren weer te hebben hervat.

De minister richtte zich specifiek tot bewindslieden "in tunnels of in pak". Ook zij moeten zich niet veilig wanen. Begin september voerde Israël een gerichte aanval uit op de Qatarese hoofdstad Doha, waar een delegatie van Hamas-onderhandelaars bezig was met het uitwerken van een mogelijk vredesplan.