Drie mannen opgepakt om beklimmen Eiffeltoren en parachutesprong

PARIJS (ANP) - De Franse politie heeft drie mannen opgepakt die zonder toestemming de Eiffeltoren hadden beklommen, meldt Le Parisien. Een van hen was erin geslaagd om met een parachute naar beneden te springen voordat hij werd gearresteerd.

De beveiliging van de Eiffeltoren merkte vroeg in de ochtend, ver voor de openingstijd, op dat er mensen bezig waren de toeristische trekpleister in Parijs te beklimmen. De beveiligers belden om 05.20 uur de politie, die ook de brandweer meestuurde om naar boven te gaan en de klimmers weg te halen. De drie mannen zijn aangehouden voor "inbraak in een monumentaal gebouw".

In juli sprongen ook al twee basejumpers van de Eiffeltoren. Dat leidde toen volgens Le Parisien tot zorgen over de beveiliging van de toren.