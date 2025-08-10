Duitse zoo doodt tijgerwelpjes, moeder zorgt niet voor kroost

LEIPZIG (ANP/DPA) - De dierentuin van het Oost-Duitse Leipzig heeft drie pasgeboren tijgerwelpjes laten inslapen. De moeder had niet voor haar kroost gezorgd. De drie kleine Amoertijgers wordt zo lijden en een hongerdood bespaard, aldus de zoo. Het met de hand grootbrengen geldt als uit den boze bij het op de juiste manier houden van wilde dieren.

Het was de eerste worp van tijgerin Joesjka. De nog onervaren kat likte de welpjes nog droog, maar keerde zich een paar uur later van haar kroost af. Voor mensen wellicht triest, maar het is normaal voor onervaren moeders in het dierenrijk, aldus de directeur.

Onlangs kwamen meerdere Europese dierentuinen in het nieuws door hun omgang met dieren. In juli doodde de dierentuin van het Zuid-Duitse Neurenberg twaalf bavianen wegens ruimtegebrek. Dierenrechtenactivisten dienden een klacht in. De dierentuin in het Deense Aalborg veroorzaakte ophef door op te roepen tot het doneren van huisdieren als voedsel voor roofdieren.