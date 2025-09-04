Drie medeverdachten kunstroof Assen niet vervolgd, rol te klein

ASSEN (ANP) - Drie van de vier medeverdachten in de zaak over de kunstroof Assen worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie is van mening dat hun rol daarvoor te klein is. "Hoewel zij de hoofdverdachten hebben geholpen met ondersteunende handelingen, kan in de ogen van het OM niet bewezen worden dat zij wisten dat hun handelingen te maken hadden met de roof", meldt het OM donderdag.

Bij de kunstroof op 25 januari 2025 zijn vier zeer waardevolle Roemeense kunstschatten gestolen. De gestolen objecten waren onderdeel van de tentoonstelling Dacia - Rijk van goud en zilver. Het gaat om de beroemde gouden helm van Cotofenesti en drie gouden armbanden. Drie mannen uit Heerhugowaard zijn de hoofdverdachten. Zij zitten vast.

Het OM meldt dat een 26-jarige man uit Heerhugowaard de enige medeverdachte is die wel vervolgd wordt. Hij wordt verdacht van het stelen van kentekenplaten en wordt opgeroepen voor een besloten OM-hoorzitting.

Vuurwerkbom

De hoofdverdachten zijn aangeklaagd voor de diefstal en het vernielen van het museum door een vuurwerkbom, een flashbanger Ti-Rex, te laten afgaan bij een goedereningang aan de achterzijde van het museum. Jan B. (20) en Bernhard Z. (35) worden daarnaast verdacht van het stelen van de later uitgebrande vluchtauto. Deze auto reed na de roof weg bij het museum, waarna die even later uitgebrand werd aangetroffen onder een viaduct in de buurt van Rolde. Douglas Chesley W. (36) zou volgens B. het brein zijn geweest van de roof. Alle drie beroepen zich op hun zwijgrecht.

De zaak van de drie hoofdverdachten gaat verder op 16 oktober in de rechtbank in Assen. Op de deze derde inleidende zitting gaat het over onderzoekswensen van de verdediging. Het OM verwacht dat de rechtbank de zaak in de eerste helft van volgend jaar inhoudelijk behandelt.