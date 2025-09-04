ECONOMIE
Dodental aardbeving Afghanistan boven de 2200

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 13:33
anp040925110 1
KABUL (ANP/AFP) - Het dodental van de aardbeving van zondag in de bergachtige Afghaanse provincie Kunar, ten oosten van Kabul, is gestegen naar 2205. Het regime van de Taliban in Kabul heeft dit gemeld. Daarnaast zijn er zeker 3640 gewonden gevallen.
De aardbeving met een kracht van 6.0 trof het land rond middernacht in de nacht van zondag op maandag. Veel wegen zijn onbegaanbaar door aardverschuivingen. In de provincie Kunar zouden zich nog steeds slachtoffers bevinden in afgelegen dorpen die nog niet door hulpverleners zijn bereikt.
Afghanistan bevindt zich internationaal in een isolement sinds de extremistische Taliban er in 2021 opnieuw de macht grepen. De Taliban hebben internationale hulp gevraagd.
