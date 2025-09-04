ECONOMIE
Rechter: Wiersma moet gegevens Gelderse veehouders openbaren

Samenleving
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 13:28
anp040925108 1
DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma moet binnen veertien dagen gegevens over Gelderse veehouderijen en hun uitstoot openbaar maken. Omroep Gelderland had om die informatie gevraagd. De rechtbank in Den Haag geeft de regionale zender gelijk.
Om het vonnis kracht bij te zetten, legt de rechter ook een last onder dwangsom op aan het ministerie: als de minister blijft weigeren, moet het ministerie een dwangsom van 50.000 euro per dag aan de omroep betalen, met een maximum van 1 miljoen euro. Dat is vrij uitzonderlijk, maar de rechtbank wijst erop dat de minister "al een jaar nalaat de gegevens te verstrekken", terwijl ze daar wettelijk toe verplicht is.
Eisen van andere media heeft de kortgedingrechter afgewezen. Het eindoordeel is daar aan de Raad van State, die hun zaak vorige week op zitting heeft behandeld. Ook NRC en Follow the Money hadden het ministerie tevergeefs gevraagd om gegevens over veehouderijen en hun stikstofuitstoot. Zij moeten wachten op het eindoordeel van de hoogste bestuursrechter. Normaal gesproken zou dat binnen zes weken moeten komen, maar een woordvoerster van de Raad van State sluit vanwege de complexiteit niet uit dat het langer gaat duren.
Effectiviteit stikstofbeleid
De Haagse rechtbank wijst in de uitspraak van donderdag op de komende Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober. In aanloop daarnaartoe moet het publiek "kunnen worden geïnformeerd over de effectiviteit van het stikstofbeleid". Daarvoor zijn de uitstootcijfers relevant.
Gegevens over emissies die het milieu en de gezondheid kunnen beïnvloeden, zijn per definitie openbaar. Wiersma wilde de informatie echter niet zomaar prijsgeven. Ze wil eerst duizenden agrariërs actief informeren, wat nog vele maanden kan duren. Wiersma wees eerder ook op "een gevoel van onveiligheid op het erf".
