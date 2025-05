Drie mensen en hond gered uit brandend huis

AMSTERDAM (ANP) - Drie mensen en een hond zijn zaterdagavond door brandweerlieden met een ladderwagen uit een brandend pand aan de Rozengracht in Amsterdam gered. Rond 22.30 uur meldde de brandweer ter plaatse te zijn. Het vuur was na de evacuatie vrij snel geblust.

De drie personen zijn meteen door ambulancepersoneel nagekeken, omdat zij rook hadden ingeademd. Zij konden na het blussen echter niet terugkeren naar hun woning, omdat sprake is van rookschade.

De hond maakt het goed, meldt de brandweer. De bewoners van het pand waren tijdens de brand ook enige tijd hun kat kwijt, maar die is later eveneens in goede gezondheid aangetroffen.