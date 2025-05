Mexico wijst plan Trump over militairen af

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum heeft zaterdag gezegd dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft voorgesteld militairen naar Mexico te sturen om drugshandel in het land te helpen bestrijden. Sheinbaum wees dat aanbod resoluut af.

"Trump zei tijdens een telefoongesprek: 'Hoe kunnen we je helpen de drugshandel aan te pakken? Ik stel voor dat het Amerikaanse leger jullie komt helpen"', vertelde Sheinbaum tijdens een toespraak nabij Mexico-Stad. Haar antwoord, zei ze, was duidelijk: "Nee, president Trump, ons grondgebied is ons heilig, onze soevereiniteit is ons heilig. Soevereiniteit is niet te koop."

Ze reageerde met de opmerkingen op een bericht in The Wall Street Journal. Die krant meldde onlangs dat Trump druk uitoefent op Mexico om meer Amerikaanse militaire betrokkenheid toe te staan in de strijd tegen drugskartels. Sheinbaum benadrukte dat samenwerking mogelijk is, maar dat het toelaten van buitenlandse militairen op Mexicaanse bodem uitgesloten is.