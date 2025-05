Drie nieuwe verdachten opgepakt na moorden Uppsala

UPPSALA (ANP/AFP) - In Zweden zijn drie nieuwe verdachten opgepakt voor de moorden op drie jongeren in Uppsala. De eerder gearresteerde 16-jarige jongen is niet langer verdacht in het onderzoek.

Twee mannen van rond de 24 en 35 jaar worden verdacht van 'aanzetten tot moord' en een derde man, een twintiger, van moord. De slachtoffers, tussen de 15 en 20 jaar, werden dinsdag doodgeschoten in een kapsalon. Premier Ulf Kristersson noemde de schietpartij "een uiterst gewelddadige daad" en vergeleek deze met een executie.

Een van de doden had volgens Zweedse media banden met een criminele bende. De politie heeft dit niet bevestigd, evenmin of er sprake is van bendegeweld. Zweden kampt al jaren met bendegeweld. Uppsala is de thuisbasis van de twee beruchtste bendes van Zweden, Rumba en Foxtrot.