Drie op vijf gemeenten staan geen vuurwerk toe bij jaarwisseling

DEN HAAG (ANP) - In meer dan tweehonderd gemeenten mogen mensen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. In het landelijke vuurwerkverbod staat dat gemeenten ontheffingen kunnen verstrekken aan verenigingen, maar de meeste gemeenten hebben besloten dat ze daar geen gebruik van willen maken.

Tot aan maandag hebben 202 gemeenten aangekondigd dat ze geen ontheffingen verlenen. Dat zijn drie op de vijf gemeenten in Nederland. Daaronder zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Almere, Apeldoorn, Enschede, Zwolle, Maastricht, Den Bosch en Leeuwarden. De meeste gemeenten zeggen dat ze te weinig tijd hebben om de aanvragen te beoordelen. Ook hebben ze niet genoeg agenten en handhavers beschikbaar om tijdens de jaarwisseling op vuurwerk te controleren, wanneer die het al druk hebben om de orde te handhaven.

Vier andere gemeenten laten de deur op een klein kiertje staan. Rijswijk, Terschelling, Tholen en Veere willen niet op voorhand nee zeggen tegen het afsteken van vuurwerk, maar ze verwachten dat het niet lukt om aanvragen in te willigen.

200 kilo vuurwerk

Tot op heden hebben 27 gemeenten laten weten dat ze wel ontheffingen willen verlenen. Zo wil Wassenaar ruimte bieden aan georganiseerde lokale initiatieven. "Dat moet wel veilig, verantwoord en beheersbaar kunnen gebeuren", benadrukt burgemeester Leendert de Lange van het Zuid-Hollandse villadorp. Ook gemeenten als Ede, Westland, Hoogeveen en Leidschendam-Voorburg kiezen voor het verlenen van ontheffingen. Maar het is nog niet bekend hoeveel ontheffingen zijn aangevraagd, en of die al verstrekt zijn.

Het afsteken van consumentenvuurwerk is landelijk verboden. Mensen mogen alleen nog klein siervuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen wel toestemming krijgen om toch zelf vuurwerk af te steken. Ze moeten dan wel een vereniging of een stichting vormen en een band hebben met de plaats. Dan mogen ze maximaal 200 kilo vuurwerk hebben. Afstekers mogen niet onder invloed van drank of drugs zijn. Daarnaast moeten organisatoren een veiligheidsplan hebben en twee getrainde supervisors inschakelen. Voor elke soort vuurwerk moeten toeschouwers een andere afstand bewaren, maar minstens 15 meter.