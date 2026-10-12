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Meer dan 10.000 overnachtingen van asielzoekers in nachtopvang

Samenleving
door anp
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TER APEL (ANP) - Het aantal overnachtingen in de nachtopvanglocaties voor asielzoekers is gestegen tot boven de 10.000. Dat komt naar voren uit de cijfers van het Rode Kruis, dat de nachtopvang verzorgt.
De nachtopvangen zijn eind mei in gebruik genomen. Nieuwe asielzoekers worden er naartoe gebracht wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel nog geen plek voor ze heeft. Dat moet voorkomen dat mensen noodgedwongen buiten in het gras slapen.
Het precieze aantal overnachtingen is niet duidelijk. In de eerste anderhalve week was de opvang nog wat rommelig en geïmproviseerd en werden de aantallen nog niet goed bijgehouden, aldus het Rode Kruis. Schattingen lopen uiteen van zevenhonderd tot ongeveer duizend overnachtingen in die periode. Sinds 29 mei worden de overnachtingen wel geregistreerd. De teller in die periode staat op 9426. Dat betekent dat de grens van 10.000 overnachtingen sowieso is gepasseerd, waarschijnlijk rond het weekeinde.
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