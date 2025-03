ARNHEM (ANP) - Drie verdachten zijn zaterdagavond aangehouden voor betrokkenheid bij de grote brand die in de nacht van 5 op 6 maart woedde in het centrum van Arnhem. Het gaat om twee verdachten van 30 en 57 jaar, beiden afkomstig uit Arnhem, en een 41-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats.