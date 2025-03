Klaver deed in gouden race alsof Femke Bol voor haar liep

APELDOORN (ANP) - Lieke Klaver deed een opvallende ontboezeming na haar gouden race op de 400 meter bij de EK indooratletiek in Apeldoorn. "Ik moest wel even aan Femke Bol denken tijdens de race. Vorig jaar liep ik zo hard met haar voor me, dus ik dacht: doe alsof ze voor je loopt", zei de atlete na haar eerste grote individuele succes.

Het was haar gedroomde gouden medaille. Klaver zag in Apeldoorn eindelijk haar kans schoon om te excelleren, omdat Femke Bol er niet bij was. De wereldkampioene en wereldrecordhoudster op de 400 meter kaapte de afgelopen jaren altijd de hoofdprijs weg en liet Klaver meestal achter met zilver. Bol maakte voor de EK indoor in eigen land de bewuste keuze alleen op de estafette uit te komen.

"Deze plak betekent heel veel. Ik heb hiervoor gedaan wat ik moest doen: geen training overgeslagen, zo min mogelijk gezeurd en vaak koud gedoucht. Dat helpt bij het afvallen en houdt je vrolijk", zei Klaver lachend. Ze bekende dat ze onzeker de EK was ingegaan. "Er waren twee meiden die dit seizoen harder hadden gelopen, dus ik begon wat onzeker aan het toernooi. Er hoeft maar iets fout te gaan en je staat met lege handen. Maar het is ook normaal dat je onzeker bent als je moet presteren en het is me toch maar mooi gelukt om te winnen in een hele mooie tijd van 50,38. Ook daar ben ik heel blij mee."

Klaver nam in de eerste ronde ruim afstand van haar concurrenten, maar in de tweede ronde kwam de Noorse Henriette Jæger gevaarlijk opzetten. "Ik heb één keer haar elleboog even gevoeld", vertelde ze. "Ik dacht alleen maar, loop zo hard mogelijk naar de finish."

De Enkhuizense baadde vervolgens in Omnisport in het applaus en het gejuich van het publiek. Haar vader was in tranen. "Voor mij was het belangrijk dat mijn familie aanwezig was. Mijn ouders hebben niet de makkelijkste dochter uitgekozen. Ik had ook gewoon een kantoorbaan kunnen hebben, maar helaas moeten ze altijd heen en weer reizen om mij te zien."