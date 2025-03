Israël wil overleg over verdere verloop van bestand met Hamas

TEL AVIV (ANP/AFP) - Israël stuurt een delegatie naar bemiddelaar Qatar voor overleg over het verdere verloop van het staakt-het-vuren in de Gazastrook. De Israëliërs gaan met internationale bemiddelaars praten over de voortzetting van de wapenstilstand met de Palestijnse beweging Hamas die sinds 19 januari geldt, en waarvan de eerste fase begin maart afliep.

Israël aanvaardt de uitnodiging van de door de Verenigde Staten gesteunde bemiddelaars en stuurt maandag een delegatie "met als doel de onderhandelingen vooruit te helpen," meldde het kantoor van premier Benjamin Netanyahu.

Eerder zaterdag zei Hamas positieve signalen te zien voor het begin van besprekingen over de tweede fase van het bestand. De beweging liet dat weten na gesprekken met bemiddelaars in het Egyptische Caïro. Sinds het einde van de eerste fase is er onenigheid over hoe het verder moet.