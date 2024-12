Drie verdachten Tarwekamp vrijdag voor rechter-commissaris

DEN HAAG (ANP) - De drie mannen die maandagavond werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fatale explosies aan de Tarwekamp in Den Haag, moeten vrijdag voor de rechter-commissaris in Den Haag verschijnen. Die bepaalt dan of de verdenkingen leiden tot het langer vasthouden van de verdachten.

Wie de drie verdachten zijn, waar ze vandaan komen en op welke manier ze mogelijk betrokken zijn, is nog altijd niet bekendgemaakt. Na de explosies van zaterdagochtend, waarbij zes doden vielen, leidde het onderzoek naar hen. De politie meldde dinsdag dat de mannen maandag iets voor middernacht werden opgepakt. Sindsdien zitten zij vast in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

De politie sluit niet uit later nog meer mensen aan te houden.