Drie verdachten vrij na steekpartij in onrustig Noardburgum

NOARDBURGUM (ANP) - Drie van de acht verdachten die afgelopen weekend zijn aangehouden na een steekpartij in het Friese dorp Noardburgum zijn vrijgelaten. Het gaat om een 18-jarige vrouw uit de gemeente Westerwolde en twee meisjes uit Franeker en Leeuwarden, meldt de politie. Ze blijven net als de vijf die nog vastzitten verdachten in het onderzoek.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was er aan de Reiddekerstrjitte in Noardburgum (gemeente Tytsjerksteradiel) een vechtpartij met meerdere personen. Daarbij werd gestoken en is mogelijk ook geschoten. In de omgeving werd een minderjarige jongen uit Tytsjerksteradiel met snij- en steekwonden aangetroffen.

Bij een nabijgelegen woning hield de politie twee verdachten aan. Later werden in die woning nog eens zes verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Syrische vlag

Op zaterdagavond verzamelde zich volgens regionale media een grote groep bij het huis. Er werd een ruit vernield en een vlag verbrand. Volgens nieuwssite WâldNet ging het om een Syrische vlag die uit de woning was gehaald. Een dag later werd in de middag een fiets tegen de afgeplakte ruit van de woning gegooid.

De vijf verdachten die nog vastzitten zijn drie 18-jarige mannen uit Zutphen, Dokkum en Heerenveen, een 20-jarige man uit Tytsjerksteradiel en een jongen uit Velp. Burgemeester Kanter Breuker liet zondag aan de Leeuwarder Courant weten dat de schrik erin zit in het dorp.