Groep Markuszower begint nieuwe partij, Verdonk sluit zich aan

DEN HAAG (ANP) - De leden van de Groep Markuszower beginnen een nieuwe partij die ze De Nederlandse Alliantie (DNA) noemen. Rita Verdonk sluit erbij aan, heeft de groep afgesplitste PVV-Kamerleden bekendgemaakt.

Verdonk zat ooit namens de VVD in het kabinet en de Tweede Kamer. Nadat ze uit de fractie werd gezet, begon ze haar eigen partij Trots op Nederland. Tot voor kort zat Verdonk in de Haagse gemeenteraad voor Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos.

Het presidium van de Tweede Kamer besloot begin dit jaar al dat de groep geen fractie mag heten. Net als bij eerdere afsplitsingen blijft de naam in de Tweede Kamer daarmee de Groep Markuszower.