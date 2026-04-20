ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groep Markuszower begint nieuwe partij, Verdonk sluit zich aan

Samenleving
door anp
maandag, 20 april 2026 om 19:31
anp200426157 1
DEN HAAG (ANP) - De leden van de Groep Markuszower beginnen een nieuwe partij die ze De Nederlandse Alliantie (DNA) noemen. Rita Verdonk sluit erbij aan, heeft de groep afgesplitste PVV-Kamerleden bekendgemaakt.
Verdonk zat ooit namens de VVD in het kabinet en de Tweede Kamer. Nadat ze uit de fractie werd gezet, begon ze haar eigen partij Trots op Nederland. Tot voor kort zat Verdonk in de Haagse gemeenteraad voor Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos.
Het presidium van de Tweede Kamer besloot begin dit jaar al dat de groep geen fractie mag heten. Net als bij eerdere afsplitsingen blijft de naam in de Tweede Kamer daarmee de Groep Markuszower.
loading

POPULAIR NIEUWS

collage

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

131789778_m

Zo verbeter je je geheugen: vijf simpele trucs die écht werken

us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right

Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

thumbs_b_c_b047b3ced804ea688e5b98371aa3239f

“Alleen eten in ruil voor seks: vrouwen in Gaza getuigen over chantage onder Hamas-regime”

anp200426053 1

Massaclaim gestart tegen Odido, je kunt je nog aansluiten

ANP-555138004

Prachtig lenteweer in aantocht: ’Huid kan binnen 25-40 minuten verbranden’

Loading