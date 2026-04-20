Siemens: EU raakt achterop in AI-race en moet regels versoepelen

door anp
maandag, 20 april 2026 om 21:14
MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Duitse industriële concern Siemens waarschuwt dat de EU ernstig achterop raakt in de race rond kunstmatige intelligentie. Het concern zegt dat Brussel ingrijpende verbeteringen moet doorvoeren om het gebruik van de technologie te versnellen.
Topman Roland Busch stelt dat Siemens AI-investeringen liever in de Verenigde Staten en China doet als de EU de regels niet versoepelt. De huidige Europese regels vindt hij te streng en zorgen voor onnodige bureaucratie. "Ik kan mijn aandeelhouders niet uitleggen waarom ik geld investeer in een omgeving waarin ik word afgeremd", zei hij.
Blijven verbeteringen uit, dan verplaatsen groei en vooruitgang zich volgens hem naar elders en neemt onze afhankelijkheid van buiten Europa toe. Volgens Busch moet Brussel zowel de ontwikkeling als de implementatie van AI in bedrijven beter ondersteunen.
Siemens is een van de grootste en invloedrijkste industriële technologiebedrijven ter wereld.
