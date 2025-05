Drie vliegtuigen van Italiaans stuntteam raken elkaar in de lucht

PANTELLERIA (ANP) - Drie vliegtuigen van het demonstratieteam van de Italiaanse luchtmacht zijn tijdens een training met elkaar in aanraking gekomen. Twee vliegtuigen raakten beschadigd maar konden wel landen. Een piloot is gewond naar het ziekenhuis gebracht, melden Italiaanse media.

De training was boven het eiland Pantelleria in de Middellandse Zee. Op beelden is te zien dat een van de vliegtuigen in formatie twee andere toestellen raakt.

Het gaat om drie straaljagers van het type Aermacchi MB-339 van het aerobaticsteam Frecce Tricolori. Een vliegtuig raakte tijdens het landen van de landingsbaan door vermoedelijk een probleem met een van de wielen. Een ander vliegtuig had schade aan een vleugel.

Vogels

Waardoor het ongeluk in de lucht gebeurde is niet duidelijk. Mogelijk kwam het door een botsing met vogels.

In 1988 kwamen door een ongeluk met vliegtuigen van Frecce Tricolori tijdens een vliegshow op vliegbasis Ramstein in Duitsland zeventig mensen om het leven.