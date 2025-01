Droneaanval op Russische regio's, mogelijk oliedepot in brand

MOSKOU (ANP/RTR) - In de Russische regio Kaloega, ten zuidwesten van Moskou, is vrijdagavond brand uitgebroken na een Oekraïense droneaanval. De gouverneur van Kaloega, Vladislav Sjapsja, laat op Telegram weten dat de brand woedde op een industriegebied in de plaats Ljoedinovo, zo'n 200 kilometer ten noorden van Oekraïne. Er vielen geen gewonden.

Volgens Sjapsja werden vrijdagavond in totaal zeven drones neergehaald boven de regio, één kwam neer in een gebied waar volgens hem geen mensen wonen. Russische sociale media melden dat het gaat om een brand in een oliedepot.

Oekraïense drones zijn volgens het Russische ministerie van Defensie ook neergehaald in andere regio's. In Brjansk zouden negen drones zijn neergehaald, in Smolensk ging het om vijf drones.

Oekraïne liet vrijdag nog weten dat Rusland vijftig drones op het land had afgevuurd. De Oekraïense luchtafweer wist naar eigen zeggen 33 drones neer te halen.