ROTTERDAM (ANP) - Op twee plekken in Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag schoten gelost op straat. Dat gebeurde rond 01.00 uur op de Franselaan en kort daarna op de Schiedamseweg Beneden in de wijk Oud-Mathenesse. Een man is aangehouden, meldt een woordvoerster van de politie.

Op straat zijn kogelhulzen gevonden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.