Droneaanval op stralingssarcofaag van kerncentrale Tsjernobyl

De zogenoemde sarcofaag van Tsjernobyl, de constructie die ervoor moet zorgen dat de radioactieve straling uit de oude reactor niet kan ontsnappen, is afgelopen nacht geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) op X. Er zouden een explosie en een brand zijn geweest, die volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky inmiddels is geblust.

Volgens Zelensky is de sarcofaag "aanzienlijk" beschadigd, maar er zou geen verhoogde radioactiviteit zijn waargenomen na de beschieting. Hij claimt dat het bouwwerk is geraakt door een Russische drone en deelt beelden van een gat in het dak.

Een woordvoerder van het Kremlin heeft de Oekraïense beschuldiging als "provocatie" omschreven. Hij zei geen details te hebben over het incident en verklaarde dat Rusland geen aanvallen uitvoert op nucleaire infrastructuur. Rusland en Oekraïne hebben elkaar eerder meermaals beschuldigd van aanvallen op nucleaire faciliteiten.

Bescherming

Na de kernramp in Tsjernobyl in 1986 werd al snel een betonnen overdekking gebouwd om de omgeving te beschermen tegen de straling. Na enige jaren kwamen daar scheuren in en moest er een nieuw bouwwerk over die eerste beschermlaag worden gebouwd. Dat werd de sarcofaag en die staat sinds 2016 in Tsjernobyl.

"Elke nacht voert Rusland dergelijke aanvallen uit op de infrastructuur en steden van Oekraïne", schrijft Zelensky op X. "Rusland blijft zijn leger uitbreiden en laat geen verandering zien in zijn gestoorde, anti-menselijke staatsretoriek. Dit betekent dat Poetin zich zeker niet voorbereidt op onderhandelingen - hij bereidt zich voor om de wereld te blijven misleiden."

Volgens Kyiv hebben de Russen afgelopen nacht 133 drones afgevuurd op Oekraïne. 73 van die toestellen zouden uit de lucht zijn geschoten en 58 raakten hun doelwit niet. Russische functionarissen meldden afgelopen nacht zeker 50 Oekraïense droneaanvallen, waarbij een persoon zou zijn omgekomen.