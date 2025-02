Zo gezond is koffie, maar wanneer drink je te veel?

De laatste jaren kunnen we overal lezen dat koffie helemaal niet ongezond is. Sterker nog, koffiedrinkers leven langer en lopen minder kans op allerlei ziektes. Maar hoe goed is dat eigenlijk aangetoond en wanneer drink je te veel koffie? CNN vroeg arts en gezondheidsexpert Leana Wen om advies.

"Naast recente studies heeft een overvloed aan onderzoek over decennia aangetoond dat matige consumptie van koffie samenhangt met een verlaagd risico op het ontwikkelen van verschillende ziekten, waaronder hartziekten, diabetes, bepaalde vormen van kanker en zelfs dementie", vertelt Wen.

"Waarom dit precies het geval is, is niet volledig bekend, maar er zijn verschillende hypothesen. Koffie bevat bijvoorbeeld chemicaliën waarvan wordt gedacht dat ze antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen hebben, wat mogelijk bijdraagt aan het verlagen van het kankerrisico", verklaart de wetenschapper. "Bepaalde stoffen in koffie kunnen het lichaam helpen om insuline beter te gebruiken en de bloedsuikerspiegel te reguleren. Daarnaast kunnen sommige bestanddelen helpen bij het verwerken van cholesterol, wat mogelijk beschermt tegen negatieve gezondheidsuitkomsten."

Vier koppen koffie

Maar wat zegt de wetenschap over de hoeveelheid koffie die je zou moeten drinken om optimaal te profiteren van de gezondheidsvoordelen? "Uit een Britse studie uit 2024 bleek dat het risico op het ontwikkelen van meerdere nieuwe cardiometabole ziekten met meer dan 48 procent werd verlaagd bij mensen die drie koppen koffie per dag dronken, vergeleken met mensen die geen of minder dan één kop per dag dronken", aldus Wen.

Volgens een grootschalige studie uit 2022 werd de grootste daling in vroegtijdige sterfte waargenomen bij mensen die twee tot drie koppen koffie per dag dronken. Interessant genoeg bleek uit deze studie dat gemalen koffie het sterfterisico het meest verlaagde (27%), terwijl oploskoffie een kleiner effect had (11%).

Maar te veel is niet goed. "Te veel koffie kan nadelige effecten hebben door de hoge cafeïne-inname, wat kan leiden tot hartkloppingen, angst, rusteloosheid en slaapproblemen. Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is 400 milligram cafeïne per dag veilig voor de meeste volwassenen. Dit komt overeen met ongeveer vier koppen van 240 milliliter gezette koffie."

Of meer drinken dan dat zo erg is, ligt eraan. "Veel mensen overschrijden deze hoeveelheid zonder negatieve gevolgen, maar mensen met slaapproblemen of andere klachten moeten zich ervan bewust zijn dat deze door cafeïneconsumptie kunnen worden veroorzaakt."

Bron: CNN