Schiphol: geluidshinder neemt af ondanks stijging aantal vluchten

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol heeft de afgelopen jaren naar eigen zeggen al veel gedaan om de geluidshinder van de luchthaven terug te dringen. Dat hebben topman Pieter van Oord en financieel topman Robert Carsouw gezegd tijdens een toelichting op de jaarresultaten. Volgens Carsouw is het aantal ernstig gehinderden teruggelopen van 180.000 in 2000 naar 100.000 in 2024. Tegelijkertijd benadrukken zij dat Schiphol nog niet klaar is.

De teruggelopen geluidshinder heeft onder meer te maken met de aanleg van de Polderbaan, waardoor er minder wordt gevlogen over dichtbevolkte gebieden, legt Carsouw uit. Maar ook het zogeheten preferent baangebruik speelt een rol. Dat betekent dat er op zo'n manier gebruik wordt gemaakt van start- en landingsbanen, dat zo weinig mogelijk mensen in de omgeving hinder ervaren van het geluid van vliegtuigen.

Opvallend is dat het aantal vluchten in de loop der jaren wel is gestegen. De reden dat het aantal ernstig gehinderden desondanks toch is afgenomen, heeft te maken met vlootvernieuwing. "Er wordt met nieuwere vliegtuigen gevlogen na corona in vergelijking met daarvoor. En dat effect gaat zich verder voortzetten de komende tijd", verwacht Carsouw.