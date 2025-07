Droog en flink wat zon op laatste twee dagen Nijmeegse Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Na wisselvallig weer op woensdag zijn de twee laatste dagen van de Nijmeegse Vierdaagse zonnig en droog, meldt Weeronline. "Donderdag wordt het 24 graden en vrijdag is het zelfs zomers warm met 26 graden", aldus het weerbureau.

Tijdens de dag van Groesbeek, op donderdag, spreekt Weeronline van "aangenaam wandelweer". Bij de start is het zo'n 14 graden en droog, in de ochtend is er wat laaghangende bewolking en daarna breekt al snel de zon door, zo is de verwachting. De temperatuur stijgt die dag naar zo'n 23 à 24 graden. "Omdat er weinig wind staat, kan het in de zon behoorlijk warm aanvoelen."

Vrijdag is de laatste dag van de Vierdaagse en dan ziet het er "volop zomers uit", aldus Weeronline. Bij de start is het opnieuw ongeveer 14 graden, maar de temperatuur loopt daarna snel op. Halverwege de ochtend is het kwik naar verwachting al gestegen naar ruim 20 graden. "Op het warmste moment van de dag wordt het uiteindelijk zomers warm met 26 graden. Voldoende water drinken is dan ook zeker aan te raden."

Pittige buien

Hoewel op deze slotdag, de dag van Cuijk, wat sluier- en stapelwolken overtrekken, blijft de zon grotendeels het weerbeeld bepalen. Het blijft volgens de voorspellingen dan ook de hele dag droog.

Deze woensdag hebben deelnemers te maken met enkele pittige buien. Vooral tijdens de start om 04.00 uur was het kletsnat. Met maximaal 20 graden is het ook een stuk minder warm dan op voorgaande dagen. Buien zijn ook in de middag nog mogelijk, maar in de loop van de middag wordt het wel droger, is de verwachting.

Drukte bij verzorgingspost

Door de flinke buien was het woensdagochtend druk bij de verzorgingspost in Wijchen, waar veel mensen zich meldden met blaren door natte voeten. Het was er twee keer zo druk als voorgaande jaren rond die tijd.