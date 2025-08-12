Droogte neemt toe in zuidwesten door hitte en weinig neerslag

HOUTEN (ANP) - De droogte neemt de komende tijd toe. Door hitte en weinig neerslag krijgt vooral het zuidwesten van het land met droogte te maken, meldt Weeronline. Dit geldt niet voor het hele land, in het oosten van Groningen is het lokaal zelfs iets te nat.

De komende tijd valt er minder regen, waardoor de grondwaterstanden in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland naar verwachting verder dalen. In het noorden viel sinds begin augustus meer neerslag dan in de rest van het land.

Momenteel geldt wegens de droogte een verbod op het onttrekken van grond- en oppervlaktewater in Oost-, Midden- en Zuid-Nederland. Naar verwachting volgen de komende tijd meer maatregelen.

De waterstanden van de Rijn en Maas dalen de komende periode weer. In de stroomgebieden van de rivieren valt nauwelijks regen.