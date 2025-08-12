KNMI kondigt code geel af om verwachte hitte

DE BILT (ANP) - De komende dagen geldt code geel vanwege de verwachte hitte. Het KNMI meldt dat het vooral in het zuiden, oosten en in stedelijke gebieden warm en benauwd kan aanvoelen. Sinds 10.00 uur is in het hele land ook het Nationaal Hitteplan van kracht.

Naar verwachting wordt het dinsdag het warmst in het zuiden, met maxima van 33 tot 34 graden. Woensdag loopt de temperatuur volgens het KNMI landinwaarts vrijwel overal op tot boven de 30 graden en in het oosten plaatselijk 35 graden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kondigde maandag na overleg met het KNMI het hitteplan aan. Dit is bedoeld als extra signaal voor de zorg voor kwetsbare mensen.