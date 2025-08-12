Volleybalsters missen Knollema tijdens WK in Thailand

UTRECHT (ANP) - Volleybalster Jolien Knollema mist het WK van later deze maand met Oranje in Thailand. De 22-jarige passer/loper, die er vorig jaar wel bij was tijdens de Olympische Spelen van Parijs, is door een schouderblessure niet fit genoeg voor een plek in de definitieve selectie van veertien speelsters. Ook Danique Hamming en Hyke Lyklema vielen af, net als eerder al de geblesseerde Indy Baijens.

Britt Bongaerts is wel fit genoeg. De ervaren spelverdeelster sloeg vanwege knieklachten de oefenduels met Duitsland over. Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake is van een zware blessure.

De gemiddelde leeftijd van de verjongde selectie van bondscoach Felix Koslowski is nog geen 24 jaar. Acht volleybalsters debuteren op een WK. Dat zijn Sarah van Aalen, Iris Vos, Jet Kok, Laura Jansen, Nicole van de Vosse, Marije ten Brinke, Britte Stuut en Suus Gerritsen.

Oranje reist dinsdag naar China voor oefenduels. Het WK in Thailand begint op 22 augustus.