Druk op azc Ter Apel weer afgenomen, 'meer rust op het terrein'

TER APEL (ANP) - De afgelopen dagen is de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel weer wat afgenomen, nadat een week geleden de bezetting richting de maximumcapaciteit van 2000 was opgelopen. Waar vorige week dinsdag nog 1980 asielzoekers op het terrein hadden overnacht, waren dat er in de nacht naar deze dinsdag 1741 mensen, laat een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Dat is volgens haar ook te merken binnen de hekken van het terrein. "Als je nu over het terrein loopt, straalt het veel meer rust uit."

Door de toenemende drukte op het terrein dreigde begin vorige week het COA voor het eerst de verhoogde dwangsom van 50.000 euro te moeten betalen als er te veel mensen bij het aanmeldcentrum zijn. De toename kwam door de voorgenomen sluiting van een groot aantal opvanglocaties in het land aan het einde van het jaar, aldus het COA. Daarom riep het orgaan vrijdag gemeenten opnieuw op meer te doen in de asielopvang vanwege de dreigende dwangsom en de leefbaarheid op de locatie voor de bewoners en omwonenden in Ter Apel.

Waar de asielzoekers naartoe zijn gegaan vanuit Ter Apel, kan de COA-woordvoerster niet zeggen. Het opvangorgaan legt "constant een moeilijke puzzel" om mensen over het land te verspreiden. Die is volgens haar dusdanig complex dat ze niet zomaar terug kan halen wie waarheen is gebracht. "Daar waar een bed beschikbaar is, gaan mensen naartoe."