Wall Street begint licht hoger aan tweede helft van jaar

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine winsten begonnen aan de tweede helft van het jaar. Wel blijft Wall Street donderdag dicht voor Onafhankelijkheidsdag. Fourth of July is een nationale feestdag in de Verenigde Staten, waarop de aanname van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 wordt gevierd. Op woensdag sluiten de Amerikaanse markten ook eerder voor de feestdag.

De Dow-Jonesindex noteerde maandag kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 39.310 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,3 procent tot 5475 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 17.760 punten.