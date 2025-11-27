ECONOMIE
Drukste avondspits van het jaar, meer dan 1200 kilometer file

Samenleving
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 17:57
DEN HAAG (ANP) - De avondspits van donderdag is volgens de ANWB de drukste spits van het jaar. Op het hoogtepunt, rond 17.30 uur, stond 1218 kilometer file. Het is vooral druk op de A27 tussen Utrecht en Breda en op de wegen rond Rotterdam.
De ANWB zegt dat er geen directe aanleiding voor de vele files is, behalve dat het druk is en veel mensen tegelijk onderweg naar huis zijn. "De buien vallen mee en er zijn niet al te veel ongelukken", laat een woordvoerder weten.
Tijdens de avondspits dinsdag stond op het hoogtepunt 1197 kilometer file.
