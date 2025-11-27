Weinig beweging op Europese beurzen na flinke winsten op woensdag

AMSTERDAM (ANP) - De meeste aandelenbeurzen in Europa lieten donderdag weinig beweging zien. Beleggers leken het rustiger aan te doen, na de flinke koerswinsten woensdag. Op de Europese beurzen moesten beleggers het donderdag zonder richting van Wall Street doen.

De aandelenbeurzen in New York bleven gesloten vanwege Thanksgiving. Vrijdag, op Black Friday, is Wall Street een halve dag geopend.

De AEX-index eindigde 0,4 procent lager op 939,83 punten. Woensdag sloot de hoofdindex 1,2 procent hoger. De MidKap liet meer beweging zien en steeg met 1,9 procent naar 911,26 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt klommen tot 0,2 procent. Londen sloot 0,1 procent lager.