Drukte bij autowasbedrijven om Saharastof

DEN HAAG (ANP) - Autowasbedrijven hebben het zaterdagochtend drukker dan normaal, blijkt uit een rondgang van het ANP. Reden is het Saharastof dat in de nacht van vrijdag op zaterdag Nederland bereikte.

"Het begon al vanaf 08.00 uur", zegt mede-eigenaar van Carwash Overvecht Mehmet Eroglu. Het Utrechtse bedrijf telt zes wasboxen en een washal. "Daar wassen we eerst voor en dan gaat de auto naar de wasstraat. Zo gaat het Saharazand er beter af." Zaterdag is volgens Eroglu altijd wel "de wasdag" van de week. Maar deze zaterdag ziet hij veel nieuwe klanten verschijnen. "En allemaal met een laagje zand."

Bij BOB Autowas, met 21 vestigingen verspreid over het land, is het zaterdagochtend volgens een medewerkster van de klantenservice ook "heel erg druk". Bij de vestiging in Schiedam waren voor 10.00 uur bijvoorbeeld al een paar honderd auto's langsgeweest. Hoeveel auto's het er gewoonlijk zijn op een zaterdag wil ze niet delen, maar "normaal is dat veel minder in de ochtend".

Kwikstraat Carwash XXXL in Zeist ziet zaterdagochtend zelfs mensen die vrijdag ook al waren geweest, vertelt een medewerkster. Ze komen terug vanwege het zand. "Om 08.30 uur stond er al een rij."