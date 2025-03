Moet jij dit jaar werken op 5 mei (80 jaar vrijheid)? Zo zoek je dat uit

Bevrijdingsdag staat als officiële feestdag te boek, maar dat betekent niet dat iedereen op 5 mei vrij is om tachtig jaar vrijheid te vieren. Of je die dag vrij bent om bijvoorbeeld een bevrijdingsfestival of een optocht van oude legervoertuigen bij te wonen, hangt af van wat er in je cao staat.

Werknemers van supermarktketen Dirk van den Broek hoeven in ieder geval niet de kast in te duiken om hierover uitsluitsel te krijgen. Alle 132 winkels blijven op 5 mei gesloten, zo heeft directeur Marcel Huizing aangekondigd. "Vrijheid is een groot goed, iets om te koesteren en te vieren", legt Huizing uit in De Telegraaf. “Op Bevrijdingsdag vieren we in dit lustrumjaar tachtig jaar vrijheid. Dit doen we in een tijd waarin vrijheid voor velen geen vanzelfsprekendheid is. Reden genoeg voor ons om daar extra aandacht aan te besteden.”

Afhankelijk van cao en sector

In de supermarkt-cao is vastgelegd dat Bevrijdingsdag in lustrumjaren, zoals 2025, geldt als feestdag voor het personeel. Supermarkten die op 5 mei toch open zijn, moeten hun medewerkers een toeslag van 100% betalen als zij die dag werken.

Voor werknemers in andere sectoren is 5 mei niet standaard een betaalde vrije dag. Dit is alleen het geval als dit in de individuele arbeidsovereenkomst, cao of het personeelsreglement is vastgelegd. Veel ambtenaren en schoolmedewerkers hebben standaard vrij op 5 mei. In de cao voor Metaal en Techniek (kleinmetaal) is hier bijvoorbeeld niets over geregeld; werknemers in deze sector worden op Bevrijdingsdag dan ook gewoon op hun werk verwacht.

Oproep voor jaarlijkse vrije dag

Door de oorlog in Oekraïne en de Russische dreiging vinden steeds meer mensen dat het niet meer van deze tijd is om Bevrijdingsdag niet jaarlijks als vrije dag te vieren. De Tweede Kamer heeft het kabinet vorig jaar opgeroepen te onderzoeken hoe Bevrijdingsdag een jaarlijkse vrije dag kan worden.

Werkgevers hoeven niet op de politiek te wachten als zij het vieren van de vrijheid belangrijk vinden op 5 mei. “Het is altijd mogelijk om als werkgever te zeggen: 'Ik geef jullie op 5 mei allemaal vrij op mijn kosten, ondanks dat dit niet in de cao, arbeidsovereenkomst of ergens anders is geregeld.' Dat heet dan goed werkgeverschap!”, vertelt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink.

Bron: De Telegraaf