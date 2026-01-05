ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drukte door gladheid en sneeuw neemt toe in ziekenhuizen

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 19:26
anp050126211 1
DEN HAAG (ANP) - Na een relatief rustige ochtend hebben ziekenhuizen het maandag aan het einde van de middag heel druk gekregen door de gladheid. Veel patiënten kwamen binnen voor behandeling, laten ze weten in een rondgang van het ANP.
Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zegt dat het "erg druk" was met ongeveer tien patiënten "met pols-, elleboog-, arm- en heupfracturen". De meest spoedeisende patiënten worden het eerst geholpen en dat kan betekenen dat anderen langer moeten wachten. Het ziekenhuis zet de komende dagen extra mensen in. Artsen en verpleegkundigen kunnen in het gebouw overnachten als ze dat willen.
Ziekenhuis Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom ervaart ook drukte. "Aantallen zijn lastig te noemen. Het is momenteel te druk om dat exact uit te zoeken. Het gaat met name om botbreuken."
De spoedeisende hulp van ziekenhuis Antonius in Sneek had halverwege de middag 29 patiënten behandeld. "Normaal gesproken is dit het aantal dat we op een hele dag zien", aldus een woordvoerder. Ruim de helft was gewond geraakt door de gladheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

1734992211324

Angst in Colombia, Mexico en Groenland: de geboorte van het Trumpiaans imperialisme

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

Loading