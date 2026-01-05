ECONOMIE
Treinverkeer blijft ontregeld, nauwelijks treinen rond Amsterdam

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 19:38
anp050126214 1
AMSTERDAM (ANP) - Het winterweer blijft maandagavond voor forse problemen zorgen op het spoor en in het busvervoer. "Door de weersomstandigheden is er op dit moment haast geen treinverkeer in de regio Amsterdam", meldt de NS. Ook naar Schiphol rijden rond 19.30 uur geen treinen.
"Ga niet op reis of maak gebruik van alternatief vervoer", is het advies van het spoorbedrijf. Eerder op de dag kwam het treinverkeer rond de hoofdstad ook al plat te liggen. In de loop van de middag gingen weer wat treinen rijden, maar in de avond ontstonden opnieuw grote problemen door sneeuw, vorst en gladheid.
